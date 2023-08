Mondiali femminili, Sudafrica-Italia 3-2: Azzurre eliminate ai gironi

L'Italia dice addio ai Mondiali, eliminata clamorosamente dal Sudafrica, che a tempo scaduto realizza il gol del 3-2 e passa agli ottavi della competizione iridata. Azzurre subito avanti grazie a un rigore procurato da Beccari e trasformato da Caruso dopo appena 11 minuti. Il Sudafrica timbra un palo con Moodaly, poi pareggia grazie a un clamoroso autogol di Orsi al 32'. Beccari pareggia il conto dei pali, ma non finisce qui.

La beffa al secondo minuto di recupero

Nella ripresa Magaia al 67' raddoppia e di nuovo Caruso, al 77', rimette la gara in parità. Le azzurre intravedono la qualificazione, ma nel secondo degli 11 minuti di recupero Kgatlana realizza il 3-2 che per l'Italia significa eliminazione. Il Sudafrica è secondo dietro la Svezia ed accede agli ottavi di finale. Azzurre terze, davanti all'Argentina. "Il mio futuro non ha importanza, ciò che conta è quello del movimento calcistico femminile", ha detto la commissaria tecnica Milena Bartolini dopo il fischio finale, preannunciando un addio anticipato dalla scadenza di contratto al 31 agosto. "Da parte mia spero di aver lasciato un'eredità".