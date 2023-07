Mondiali di calcio femminile, la Svezia travolge l'Italia: 5-0

Dopo l'esordio vincente contro l'Argentina, le azzurre sono state sconfitte a Wellington in Nuova Zelanda dalla squadra svedese. "La partita non vanifica il lavoro fatto, dobbiamo credere nelle nostre qualità" ha detto la ct Milena Bertolini

Dopo l'esordio da tre punti contro l'Argentina, l'Italia cede di schianto nel secondo match del girone G dei Mondiali di calcio femminile, in corso in Nuova Zelanda e Australia. Le azzurre sono state travolte a Wellington, in Nuova Zelanda, dalla Svezia per 5-0, con reti di Ilestedt (39' e 49'), Rolfo (44'), Blackstenius (46') e Blomqvist (50'). Ora l'Italia si giocherà il passaggio del turno contro il Sudafrica.