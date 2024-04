MotoGp, qualifiche Gp Spagna: Marc Marquez conquista la pole a Jerez

In una mattinata di pioggia e pista bagnata, lo spagnolo del team Gresini fa il miglior tempo e partirà davanti a tutti domani. Con lui in prima fila Bezzecchi e Martin. Seconda fila per Binder, Di Giannantonio e Alex Marquez. Settimo tempo per Bagnaia. Alle 15, invece, si corre la Sprint Race

Marc Marquez, con il tempo di 1:46.773 con la Ducati del Team Gresini, ha conquistato la pole position del gran premio di Spagna di MotoGP in programma domani sul circuito di Jerez de la Frontera ( TUTTE LE NEWS E GLI HIGHLIGHTS DELLA MOTOGP ). Secondo tempo per Marco Bezzecchi, terzo crono per Jorge Martin. Seconda fila per Binder, Di Giannantonio e Alex Marquez. Terza fila per il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia con il settimo tempo, poi Morbidelli e Bastianini. Decimo Acosta. Alle 15 è in programma la Sprint race.

Come sono andate le qualifiche

La giornata, segnata da pioggia e pista bagnata, è iniziata con la seconda sessione di prove libere: Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo sulla pista bagnata a causa della pioggia. Ha preceduto Fabio Di Giannantonio e Bagnaia. Nel Q1 si sono qualificati per la fase successiva Franco Morbidelli e Brad Binder. Nel Q2 caduta per Pedro Acosta. Il miglior tempo è di Marc Marquez: per lui 65esima pole in top-class, 93esima pole in tutte le classi. È la prima pole di Marquez con la Ducati: il catalano torna davanti a tutti dopo 1 anno, 1 mese e 2 giorni (era successo l’ultima volta il 25 marzo 2023 in Portogallo).

La giornata di ieri

Ieri mattina le prime libere della MotoGP a Jerez de la Frontera sono state dominate dai Marquez. A segnare il miglior tempo è il più piccolo, Alex, che ha staccato il fratello maggiore Marc di mezzo secondo, entrambi su Ducati del team Gresini. Terzo tempo per l'Aprilia di Maverick Vinales davanti al compagno di squadra Aleix Espargaro. Nono Jorge Martin su Ducati Pramac e solo dodicesimo il campione del mondo Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale). Più tardi si sono disputate le pre-qualifiche, che hanno decretato i primi dieci piloti ad accedere al Q2 del sabato. In questa sessione Bagnaia ha ottenuto il miglior tempo con il nuovo record della pista, precedendo Vinales e Marc Marquez. Più staccati Bezzecchi, Martin e Pablo Acosta. Settimo tempo per Espargaro e ottavo per Bastianini. Si sono qualificati direttamente alla Q2 anche Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez.