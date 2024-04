MotoGp, Gp Usa: ad Austin vince Vinales, poi Acosta-Bastianini. VIDEO

La gara

Maverick Vinales, partito dalla pole, ha vinto la gara in Texas dopo essersi aggiudicato anche la Sprint di sabato. Al via contatto per il pilota spagnolo, che ha perso diverse posizioni. Al primo giro Acosta leader, poi Martin, Miller, Marc Marquez, Bagnaia e Bastianini. Vinales nono. Seguono sorpassi e controsorpassi. Al settimo giro la situazione è questa: Martin al comando, poi Marc Marquez, Acosta, Bagnaia e Vinales. Poco dopo Vinales ha sorpassato Pecco e si è preso la quarta posizione. A dieci giri dalla fine, mentre era in testa, Marc Marquez è caduto e si è ritirato. Al giro numero 13 Vinales si è preso la testa della corsa superando Acosta. Al giro 19 Bastianini ha superato Martin e si è portato al terzo posto. È finita così: primo Maverick Vinales, alla prima vittoria in gara lunga con Aprilia, poi Pedro Acosta ed Enea Bastianini. Quinto Francesco Bagnaia, dietro al suo rivale Jorge Martin. Con questo successo Vinales è diventato anche il primo pilota della MotoGp a imporsi con tre case differenti: nel suo caso sono Suzuki, Yamaha e Aprilia.