Tennis, Masters Madrid: Sinner batte Sonego e va al terzo turno

"Giocare contro Lori non è semplice, abbiamo una bella amicizia fuori dal campo, ci alleniamo spesso insieme e abbiamo giocato la Coppa Davis insieme. Ma ho cercato di mettere da parte tutto questo", ha spiegato Sinner dopo l'esordio vincente a Madrid contro l'amico. "Sono partito bene, ho giocato una partita molto solida da dietro. Lui andava un po' di fretta, ha fatto tanti errori. Io ho cercato di restare calmo. A Lori faccio in bocca al lupo, so che sta passando un momento diverso della sua carriera. Gli auguro solo il meglio".

Il campione di Sesto Pusteria è la testa di serie numero 1 del torneo, data l'assenza di Novak Djokovic, e per questo ha esordito direttamente al secondo turno. Invece il torinese, numero 52 della classifica mondiale, era partito dal primo turno dove aveva superato Gasquet. Quello di oggi è stato il quinto incontro nel circuito di Atp tra i due amici e compagni di squadra in Davis. Lo score recita 5 vittorie per Sinner, nessuna per Sonego.

Le altre gare

Ieri si è subito fermata invece la corsa di un altro italiano, Lorenzo Musetti. Anche lui entrato direttamente al secondo turno come Sinner, l'azzurro ha ceduto in due set al brasiliano Thiago Seyboth Wild (n.63) con il punteggio di 6-4, 6-4. Il sudamericano se la vedrà con Carlos Alcaraz che ha superato agevolmente il kazako Alexander Shevchenko con un netto 6-2, 6-1. Ha raggiunto il terzo turno Taylor Fritz, che ha avuto la meglio sull'italoargentino Filippo Darderi. Il 22enne di Villa Gesell, n.60 del ranking, ha ceduto per 7-6, 6-4 allo statunitense, n.13 Atp. In campo oggi Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il primo ha ha sconfitto 6-4 6-1 Christopher O'Connell e per la terza volta in carriera si troverà di fronte Daniil Medvedev. Cobolli, che ha superato il cileno Alejandro Tabilo (5-7 6-4 6-4), affronterà il suo connazionale Nicolas Jarry (n.23). In campo femminile, Jasmine Paolini, n.13 del ranking, ha superato in due set (6-0, 6-1) la giovanissima Victoria Jimenez Kasintseva. Al terzo turno troverà la francese Caroline Garcia. Esce al secondo turno, invece, Lucia Bronzetti (n.46), al rientro nel tour dopo quasi un mese di pausa. Ha ceduto in due set 6-4, 6-3 alla kazaka Elena Rybakina, n.4 del ranking.