Serie A, Genoa-Juventus 1-1: LIVE

Questa sera la Juventus è impegnata a Marassi contro il Genoa, nell'anticipo della 16^ giornata di Serie A. Allegri deve rinunciare a Kean, per circa un mese. Gilardino non ha invece Retegui ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca della partita

Nel primo tempo decisivo il rigore procurato e trasformato da Chiesa, che ritrova il gol in bianconero dopo quasi tre mesi. Chance iniziali per Malinovskyi e lo stesso Chiesa, che aveva servito anche un gran pallone non sfruttato da Vlahovic. Ad avvio ripresa arriva il pareggio di Gudmundsson.

Il tabellino di Genoa-Juventus 1-1 live

Chiesa F. 28' (Rig.), Gudmundsson A. 48'

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez; Gudmundsson, Messias. All. Gilardino



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri