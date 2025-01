Australian Open, Bolelli e Vavassori volano in finale nel doppio

La coppia azzurra a distanza di 12 mesi tornerà a giocarsi il trofeo a Melbourne. I due hanno battuto in rimonta Sem Verbeek e Andre Goransson con il punteggio di di 2-6, 6-3, 6-4. Per loro sarà la terza finale Slam da quando giocano insieme. Sabato se la vedranno con Heliovaara/Patten. Oggi si disputano anche le semifinali del tabellone singolare femminile: Aryna Sabalenka affronta Paula Badosa. A seguire, Iga Swiatek sfida Madison Keys

La cronaca del match

Bolelli e Vavassori hanno vinto in rimonta in un’ora e 53 minuti di gioco. Per la coppia campione di Davis a Malaga 2024 è la terza finale Slam insieme dopo quelle raggiunte l’anno scorso a Melbourne e al Roland Garros. In questa stagione i due hanno già vinto il torneo di Adelaide. Nella finale di sabato affronteranno la coppia Heliovaara/Patten, che ha battuto i tedeschi Krawietz/Puetz.

Le semifinali femminili

In mattinata si disputano le semifinali del tabellone singolare femminile: la prima sfida è tra la bielorussa n.1 al mondo Aryna Sabalenka e la spagnola Paula Badosa (n.11). A seguire, la numero 2 al mondo Iga Swiatek, 23enne polacca, sfiderà l'americana Madison Keys (n.19).