Australian Open, in campo Sonego. Più tardi tocca a Jannik Sinner

Sui campi di Melbourne prosegue l’Australian Open, primo Slam della stagione. Nel tabellone singolare maschile oggi Lorenzo Sonego e Jannik Sinner vanno a caccia di un posto in semifinale. Il piemontese è in campo ora per il suo match dei quarti contro lo statunitense Ben Shelton. Toccherà poi all’altoatesino numero 1 del mondo, contro l'australiano Alex De Minaur. Orario previsto non prima delle 09:30 italiane.

Sinner e il match con De Minaur Dopo il malore accusato durante la sfida contro Rune che aveva fatto scattare l'allarme sulla sua salute, Jannik Sinner se la vede contro il beniamino di casa Alex De Minaur. L’azzurro ieri ha rassicurato sulle sue condizioni e si è allenato regolarmente. Per lui si tratta del decimo quarto di finale Slam. I confronti con l’amico australiano finora sono tutti per l'azzurro: 9-0 per Sinner, 20 a uno i set vinti. Vedi anche Australian Open, Sinner e Sonego vincono e volano ai quarti

Djokovic batte Alcaraz e vola in semifinale con Zverev Ieri Novak Djokovic ha battuto in tre ore e mezza di gioco Carlos Alcaraz, guadagnandosi le semifinali dell'Open d'Australia. Il serbo, a caccia del 25esimo titolo Slam, si è imposto in quattro set contro lo spagnolo n.3 al mondo. Ora affronterà l'attuale n.2, Alexander Zverev, che ha battuto Tommy Paul (n.11) in quattro set. Djokovic a quasi 38 anni giocherà la sua 12esima semifinale del primo slam della stagione, che finora ha vinto dieci volte. Vedi anche Australian Open, Bolelli-Vavassori in semifinale. Djokovic avanza