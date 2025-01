Successo doppio per l'Italia in Australia. Jannik Sinner, il numero uno al mondo della classifica Atp, ha battuto Hoger Rune in 4 set, ottenendo l'accesso ai quarti di finale degli Australian Open. L'italiano, campione uscente del torneo dello Slam a Melbourne, si è aggiudicato il primo set con poca difficoltà in 33 minuti, sostenuto soprattutto dalla prima di servizio, mentre nel secondo set - durato 44 minuti - ha subito il ritorno del tennista danese, con il break decisivo sul 5-3. Infine gli ultimi due set, conquistati da Sinner con il punteggio di 6-3, 6-2. Ai quarti Sinner sfiderà il vincente del match tra lo statunitense Alex Michelsen e l'australiano Alex De Minaur.

Prova maiuscola anche per Lorenzo Sonego, che ha battuto Learner Tien conquistando i quarti. L'azzurro ha vinto con il punteggio di 6-3, 6-3, 3-6, 6.1