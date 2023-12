Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, il Lecce trova l’1-0 al 64’: Banda calcia da lontanissimo, Berisha sbaglia e si fa passare la palla sotto le gambe. Il pareggio dell’Empoli al 71’ con un autogol: Cambiaghi da destra crossa in mezzo, Rafia ci mette il piede e la palla prende una traiettoria che scavalca Falcone. La sfida in Sardegna chiude la 15esima giornata

La 15esima giornata di campionato si chiude oggi con gli ultimi due match. La partita delle 18.30 Empoli-Lecce è terminata 1-1. Ora c’è Cagliari-Sassuolo. Il turno si è aperto venerdì con la vittoria della Juventus sul Napoli 1-0 . Sabato pareggio 1-1 tra Verona e Lazio, successo per 3-2 dell’Atalanta sul Milan e per 4-0 dell’Inter sull’Udinese. Domenica, il lunch match Frosinone-Torino è terminato 0-0, poi il Monza ha battuto 1-0 il Genoa, Salernitana-Bologna è finita 1-2, Roma-Fiorentina 1-1 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Racic, Matheus Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Sulemana; Viola; Oristanio, Lapadula. All. Ranieri

La cronaca di Empoli-Lecce

Finisce 1-1 la sfida tra Empoli e Lecce. Il primo tempo, equilibrato e senza occasioni clamorose, si chiude senza reti. In avvio gli ospiti vanno vicini al gol con Pongracic (Berisha si allunga e para), poi i padroni di casa si rendono pericolosi con Cancellieri, Cambiaghi e Luperto. Da segnalare, poco prima dell’intervallo, gli infortuni di Caputo e Bereszynski. La partita si sblocca al 64’: Banda calcia da lontanissimo, Berisha sbaglia e si fa passare la palla sotto le gambe. È 1-0 Lecce. Il pareggio dell’Empoli arriva al 71’ con un autogol: Cambiaghi da destra crossa in mezzo, Rafia ci mette il piede e la palla prende una traiettoria che scavalca Falcone. Lo scontro salvezza finisce 1-1.

Il tabellino di Empoli-Lecce 1-1 (GLI HIGHLIGHTS)

19' st Banda (L), 26' st autogol Rafia (E)



EMPOLI (4-3-2-1): Berisha, Bereszyński (1' st Ebuehi), Ismajli, Luperto, Bastoni S., Kovalenko (34' st Fazzini), Grassi, Maleh (18' st Marin), Cambiaghi, Cancellieri (34' st Gyasi), Caputo (41' pt Shpendi). All.: Andreazzoli



LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu (1' st Gallo), Gonzalez (25' st Blin), Ramadani (41' st Kaba), Oudin (14' st Rafia), Sansone, Piccoli (14' st Krstovic), Banda. All.: D'Aversa



Ammoniti: Gonzales, Maleh, Grassi e Ramadani per gioco falloso.