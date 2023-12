Serie A, Verona-Lazio 1-1. Alle 18 Atalanta-Milan

Dopo la vittoria della Juventus sul Napoli per 1-0, la 15esima giornata di Serie A prosegue con altre tre partite. Al Bentegodi Verona-Lazio è finita 1-1. Alle 18 tocca ad Atalanta-Milan, in serata l'Inter ospita a San Siro l'Udinese e prova a riconquistare la vetta della classifica ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Il programma prosegue domani alle 12.30 con Frosinone-Torino, poi alle 15 Monza-Genoa, alle 18 Salernitana-Bologna e alle 20.45 Roma-Fiorentina. La gionata si chiude lunedì con Empoli-Lecce (ore 18.30) e Cagliari-Sassuolo (ore 20.45).

La cronaca di Verona-Lazio

Al Bentegodi primo tempo equilibrato, la Lazio passa in vantaggio con un colpo di tacco dell’ex Zaccagni. Pochi invece i pericoli in zona Provedel. Nella ripresa spreca Felipe Anderson, poi Henry trova il gol del pareggio. I biancocelesti segnano ancora con Casale di testa ma il Var annulla per una spinta del difensore. Al 77’ Duda, già ammonito, prende il secondo giallo e viene espulso: Hellas in 10. Ci provano Luis Alberto e Pedro, Montipò devia e blocca. Dopo cinque minuti di recupero il risultato non cambia: finisce 1-1.

Il tabellino di Verona-Lazio 1-1

Gol: 23' Zaccagni (L), 70' Henry (V)