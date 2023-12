Milan, Maldini sul suo addio: "Cattivi rapporti, rispettino la storia"

"Se il club è stato venduto a 1.2 miliardi e la nuova proprietà vuole cambiare, ne ha il diritto. Ma vanno rispettati persone e ruoli. Ho dovuto trovare un accordo per i miei diritti. L’amore per il Milan rimane incondizionato". Così la bandiera rossonera ed ex dirigente racconta a La Repubblica la vicenda che lo ha portato al suo licenziamento

Sono trascorsi sei mesi dal suo licenziamento dal Milan e ora, a mente fredda, Paolo Maldini parla degli strascichi di quella vicenda. Il lungo periodo di silenzio è spiegato dal fatto che avrebbe “parlato di pancia, il tempo permette serenità. Ci sono persone di passaggio, senza un reale rispetto di identità e storia del Milan. E ce ne sono altre legate ai suoi ideali. Converrebbe tenersele strette". In un’intervista a La Repubblica l’ex campione e dirigente del club rossonero racconta la sua versione. "Credo che la decisione di licenziarci fosse stata presa mesi prima e c’era chi lo sapeva. Il contratto, 2 anni con opzione di rinnovo, mi era stato fatto il 30 giugno 2022 alle 22: troppo impopolare mandarci via dopo lo scudetto". "Se il club è stato venduto a 1.2 miliardi e la nuova proprietà vuole cambiare, ne ha il diritto. Ma vanno rispettati persone e ruoli. Ho dovuto trovare un accordo per i miei diritti. L’amore per il Milan rimane incondizionato. Da figlio di Cesare. Da ex capitano. Da papà di Christian e Daniel. E da dirigente in 5 anni fantastici. L’informazione non viene indirizzata verso la verità: chi dice il contrario sa di mentire a se stesso. Per fortuna mi pare che il pubblico non si faccia condizionare", prosegue l'ex campione.