Milan, addio a Maldini e Massara: la proprietà li ha esonerati

Paolo Maldini e Ricky Massara vicini all'addio al Milan. Come riporta Sky Sport , si starebbe aspettando solo l'ufficialità, ma la decisione sarebbe già stata presa dalla proprietà che ha esonerato i due dirigenti, entrambi legati al Milan con un contratto fino al 2024.

L'incontro a Milano

Stamattina, in un hotel in centro a Milano, c'è stato un incontro tra Maldini e il proprietario del club, Gerry Cardinale. Nessun confronto, ma - riporta Sky Sport - solo la comunicazione da parte del numero uno di RedBird che avrebbe dato notizia dell'esonero. Il Milan non dovrebbe sostituire i due dirigenti con nuove figure, ma optare con una soluzione interna con più poteri all'amministratore delegato Giorgio Furlani e al capo scouting Geoffrey Moncada.