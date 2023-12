Sorteggi playoff Europa League, possibili avversarie di Roma e Milan

I rossoneri, dopo l’eliminazione dalla Champions, scalano in EL. I giallorossi sono invece arrivati secondi nel loro gruppo di Europa League. Entrambe quindi devono affrontare lo spareggio (o i 16esimi di finale) della competizione per accedere agli ottavi, dove è già qualificata l’Atalanta. Il sorteggio si tiene a Nyon lunedì 18 dicembre, alle ore 13. Ecco quali sono i pericoli nell’urna per le due italiane

Tra martedì e giovedì si è chiusa la fase a gironi delle coppe europee di calcio. In Champions, Inter, Napoli e Lazio si sono qualificate agli ottavi di finale , tutte come seconde nei loro gironi. Il Milan, invece, essendo arrivato terzo nel suo gruppo, “retrocede” ai playoff di Europa League . In questa competizione l’Atalanta ha vinto il suo girone e si è già garantita un posto agli ottavi. Mentre la Roma ha terminato come seconda nel suo gruppo e dunque deve affrontare, come i rossoneri, il turno di playoff, una sorta di sedicesimi di finale. Il sorteggio per i playoff di Europa League si tiene a Nyon lunedì 18 dicembre, alle ore 13. I playoff si giocheranno poi in gara di andate e ritorno giovedì 15 e giovedì 22 febbraio ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE ).

Come funziona il sorteggio

L’urna di Nyon accoppierà ogni seconda classificata degli 8 gironi di Europa League (che formeranno la prima fascia) a ciascuna squadra retrocessa dalla Champions League (che saranno la seconda fascia). Il regolamento prevede che non si possono affrontare tra di loro squadre della stessa nazione (quindi il Milan non potrà affrontare la Roma). Inoltre le squadre teste di serie (prima fascia) giocheranno in trasferta il match di andata e in casa quello di ritorno.

Le fasce e le possibili avversarie di Milan e Roma

In prima fascia ci sono Friburgo (GER), Marsiglia (FRA), Qarabag (AZE), Rennes (FRA), Roma (ITA), Sparta Praga (CZH), Sporting Lisbona (POR) e Tolosa (FRA). In seconda fascia troviamo Benfica (POR), Braga (POR), Feyenoord (NED), Galatasaray (TUR), Lens (FRA), Milan (ITA), Shakhtar Donetsk (UKR) e Young Boys (SUI). Il Milan quindi rischia l’incrocio con il Marsiglia di Gattuso o il “derby” con il Tolosa (entrambe le società sono degli stessi proprietari di Red Bird anche se Cardinale e altri tre dirigenti hanno lasciato la società francese in estate). Attenzione anche ai portoghesi dello Sporting che sono primi in classifica nel loro campionato, e al Friburgo di Vincenzo Grifo. Il Qarabag sarebbe forse l’avversario più soft. La Roma per il terzo anno di fila potrebbe sfidare il Feyenoord, ma attenzione anche ai turchi del Galatasaray o ai francesi del Lens. Se uscisse il Benfica per Mourinho ci sarebbe un ritorno in Portogallo. Da evitare lo Shakthar, che ha raccolto 9 punti nel girone di Champions con Barcellona e Porto.