Champions, alle 21 Newcastle-Milan e Atl. Madrid-Lazio: formazioni

Milan e Lazio tornano in campo per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I rossoneri per passare agli ottavi devono vincere contro il Newcastle e sperare che il Borussia Dortmund batta il Psg: le alternative sono il terzo posto e l'Europa League o, lo scenario peggiore, il quarto posto e l'uscita dalle competizioni continentali. La Lazio è invece già qualificata, e lotta per conquistare i tre punti contro l'Atletico Madrid e il primo posto nel gruppo E, in vista dei sorteggi di lunedì 18 dicembre (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS).