Europa e Conference League: Roma vince, Fiorentina pari. Ora Atalanta

Tre squadre italiane in campo in questo giovedì di coppe europee. Alle 18.45, per l’ultima giornata dei gironi di Europa League, si è giocata Roma-Sheriff: è finita 3-0, con i giallorossi che chiudono il girone al secondo posto e per accedere agli ottavi dovranno affrontare i playoff. Allo stesso orario c’è stata anche la sfida di Conference League tra Ferencvaros e Fiorentina: è terminata 1-1, con i viola che passano agli ottavi da primi del girone. Ora, per l'Europa League, in corso Rakow-Atalanta: la Dea è già certa del primo posto nel girone ( GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE ).

11' pt Lukaku, 33' pt Belotti, 48' st Pisilli ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente (16' st Paredes); Karsdorp, Bove, Renato Sanches (16' st Pagano), Aouar (1' st El Shaarawy), Zalewski (40' st Mannini); Belotti (27' st Pisilli), Lukaku. All.: Mourinho SHERIFF TIRASPOL (3-5-2): Koval; Apostolakis (36' pt Zohouri), Tovar, Garananga; Badolo (40' st Vardar), Talal, Ricardinho, Joao Paulo, Artunduaga; Mbekeli, Ankeye (27' st Luvannor). All. Pylypchuk Ammoniti : Talal e Bove per gioco falloso.

La Roma vince 3-0 all’Olimpico contro lo Sheriff ma, visto il successo dello Slavia Praga contro il Servette, termina il girone G al secondo posto: per continuare il suo cammino in Europa League e giocare gli ottavi dovrà affrontare prima i playoff. La partita si sblocca dopo 11 minuti: Lukaku, servito da Zalewski, segna il suo quinto gol in Europa League. Al 32’ il raddoppio di Belotti, che insacca di testa e firma il 2-0. Nel recupero, al 93’, c’è gloria anche per il 19enne Pisilli: riceve da Lukaku e lascia partite un destro che, anche grazie a una deviazione, beffa Koval.

La cronaca di Ferencvaros-Fiorentina

La Fiorentina pareggia 1-1 in Ungheria contro il Ferencvaros e, da prima del girone, si qualifica direttamente agli ottavi di Conference League. I viola sono riusciti a riprendere una partita iniziata in salita. Al 17’ prima tegola per Italiano: Nico Gonzalez esce in barella per un infortunio muscolare. Il primo tempo finisce 0-0. Nella ripresa, i padroni di casa sbloccano subito il match: al 48’ Abu Fani mette in mezzo, la palla finisce sui piedi di Zachariassen, che da due passi firma l’1-0. La Fiorentina prova a reagire, anche perché con questo risultato sarebbe seconda nel girone e dovrebbe passare dei playoff. Il gol del pareggio al 73’: angolo di Maxime Lopez, colpo di testa di Milenkovic, Ranieri al volo di destro batte Dibusz e assicura gli ottavi alla sua squadra.

Il tabellino di Ferencvaros-Fiorentina 1-1 (GLI HIGHLIGHTS)

3' st Zachariassen (Fe), 28' st Ranieri (Fi)



FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Aaneba, Cissé, Civic (20' st Botka); Abu Fani, Esiti (35' st Ben Romdahne); Katona (35' st Besic), Zachariassen, Marquinhos; Varga (13' st Lisztes). All. Stankovic



FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Mandragora (18' st Nzola), Maxime Lopez; Nico Gonzalez (20' pt Ikoné), Barak, Brekalo (18' st Kouamé); Beltran. All. Italiano



Ammoniti: Mandragora, Cissè per gioco falloso, Milenkovic per proteste.