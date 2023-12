Turchia, il presidente dell'Ankaragucu prende a pugni l'arbitro. VIDEO

Pugno in faccia all'arbitro

Come si vede dalle immagini trasmesse in diretta, al termine della partita il presidente dell'Ankaragucu, Faruk Koca, è entrato in campo e ha dato un pugno in faccia all'arbitro, Halil Umut Meler. Cadendo a terra, il direttore di gara si è rannicchiato su sé stesso per proteggersi ma è stato successivamente preso a calci più volte in faccia da almeno altre due persone. Secondo quanto riferiscono i media turchi, Meler è stato trasferito in ospedale con l'occhio sinistro visibilmente gonfio.