Brasile, il Santos retrocede per la prima volta nella storia

Mentre il Palmeiras vince il campionato, a retrocedere per la prima volta in Serie B è il Santos del bomber Marcos Leonardo, ma soprattutto storica squadra che fu di Pelè. Fatale per i brasiliani la sconfitta per 2-1 col Fortaleza che ha permesso al Bahia di salvarsi e relegare il Santos al 17° posto. La retrocessione ha scatenato l'ira dei tifosi con scenari che la stampa locale definisce "di guerra" in vari punti della città.

Gli scontri



Tre autobus sono stati incendiati, così come un numero ancora imprecisato di auto, fra le quali quella del calciatore colombiano del "Peixe" Stiven Mendoza. Nei dintorni dello stadio sono state tirate delle bombe carta e per riportare almeno parzialmente la situazione all'ordine la polizia ha fatto uso, più volte, di lacrimogeni e spray al peperoncino. Assieme al Santos retrocedono Goiàs, Coritiba e America Minas, mentre dalla Serie B salgono Vitoria (che ora potrebbe modificare il proprio nome associandolo a quello di un sito di escort che ha fatto una ricca offerta in proposito), Atletico Goianense, Criciuma e Juventude. Capocannoniere Paulinho dellì'Atletico Mineiro con 20 gol, poi Luis Suarez del Gremio e Tiquinho Soares del Botafogo con 17.