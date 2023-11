Euro 2024, sorteggio gironi e fasce: possibili avversarie dell'Italia

Lo 0-0 contro l'Ucraina ha consegnato la qualificazione diretta agli azzurri, ma rischia di posizionare la Nazionale in ultima fascia. La vittoria avrebbe invece garantito di cominiciare dalla terza. Tutte le possibili combinazioni ascolta articolo

L'Italia esce dalla notte di Leverkusen con la gioia di sapere che tornerà a giugno in Germania, per Euro 2024: la qualificazione è arrivata per via diretta, senza passare per i temibili spareggi. Lo 0-0 con l'Ucraina è bastato, anche se era senza dubbio il risultato peggiore tra quelli buoni, perfetto per un finale al cardiopalmo: nonostante il predominio azzurro, bastava un guizzo ucraino, un errore azzurro, una falla nella rete allestita di Spalletti. Anche per questo, oltre che per lo spauracchio dei play off che non portano bene di questi tempi, la gioia azzurra a fine gara è stata incontenibile.

Il pareggio contro l'Ucraina complica la posizione dell'Italia in vista dei sorteggi Ora per Spalletti comincia una pagina nuova, quella di una costruzione in serenità della sua squadra, con tanta voglia di rialzarsi in vista del torneo. Oltre all'Italia, anche Repubblica Ceca e Slovenia si sono aggiunte al gruppo di squadre qualificate per via diretta a Euro 2024. A Olomuc, i ceki hanno battonuto 3-0 la Moldavia, mentre la Slovenia ha vinto 2-1 sul Kazakistan. Un'altra squadra uscirà inece dal confronto a distanza tra Croazia e Galles, prima dei playoff di marzo che stabiliranno le ultime tre nazionali a partecipare ai Campionati Europei. Il pareggio contro l'Ucraina, però. pone gli azzurri in una situazione delicata, specialmente per quanto riguarda il sorteggio dei gironi previsto a dicembre. Una vittoria avrebbe assicurato la nostra posizione nella terza fascia, ma ora c'è un rischio concreto di finire nell'ultima fascia. Dovremo attendere la serata di martedì per avere una visione completa della situazione. vedi anche Euro 2024, Ucraina-Italia 0-0. Azzurri vanno in Germania

Tutte le combinazioni possibili in vista dei sorteggi La lista delle combinazioni possibili vede l'Italia in terza fascia se la Croazia perde con l'Armenia o se pareggia con l'Armenia ma il Galles vince sulla Turchia. Comincerà invece dalla quarta fascia nel caso i croati vincano con gli armeni o se pareggiano e il Galles non batte la nazionale turca. Più in generale, prima del sorteggio ci saranno quattro fasce, ognuna composta da sei squadre, determinate in base alle prestazioni nelle qualificazioni. Nella prima fascia ci sarà la Germania, in quanto paese ospitante, insieme alle cinque vincitrici dei gironi di qualificazione: Portogallo, Francia, Spagna, Belgio e Inghilterra. La seconda fascia includerà le altre vincitrici dei gironi e la migliore seconda, mentre per la terza e la quarta fascia sarà determinante uno speciale ranking basato su questa fase di qualificazione. Le tre squadre vincitrici dei playoff saranno automaticamente collocate nella quarta fascia. approfondimento Euro 2024, la Uefa svela ufficialmente il pallone "Fussballliebe"

Come si calcola il ranking Il ranking delle qualificazioni per determinare le fasce si calcolano escludendo i risultati ottenuti contro le squadre classificate al sesto posto nei gironi di qualificazione. I criteri sono i seguenti: posizione nel girone di qualificazione, maggior numero di punti nelle qualificazioni, differenza reti nelle qualificazioni, gol segnati nelle qualificazioni, gol segnati in trasferta nelle qualificazioni, numero di vittorie nelle qualificazioni, numero di vittorie in trasferta nelle qualificazioni, migliore condotta fair play nelle qualificazioni (1 punto di penalità per ogni ammonizione, 3 punti per ogni espulsione), posizione nella classifica generale della Nations League 2022-23. leggi anche Calcio, Sierra Leone-Egitto: tifosi in campo per aggredire Salah