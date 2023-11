Calcio, Sierra Leone-Egitto: tifosi in campo per aggredire Salah

Un tentativo di aggressione ai danni del calciatore egiziano Salah, stella del Liverpool. E’ quello andato in scena ieri durante la partita tra Sierra Leone ed Egitto, valevole per le qualificazioni mondiali dell'area africana. Come segnala anche Sky Sport, alcuni tifosi della nazionale di casa hanno invaso il campo e due di loro, in particolare, hanno cercato di avvicinarsi, con atteggiamento aggressivo, proprio verso Mohamed Salah.