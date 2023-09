Serie A, terza giornata: Inter-Fiorentina 4-0, Torino-Genoa 1-0

La terza giornata di Serie A prosegue oggi con quattro partite. Ad aprire la domenica sono state Inter-Fiorentina e Torino-Genoa: i nerazzurri hanno vinto 4-0, i granata 1-0. Ora in campo Empoli-Juventus e Lecce-Salernitana. La giornata si è aperta venerdì con la vittoria del Sassuolo sul Verona per 3-1 e il successo del Milan sulla Roma per 2-1 all’Olimpico. Sabato Napoli-Lazio è finita 1-2, Atalanta-Monza 3-0, Bologna-Cagliari, Udinese-Frosinone 0-0 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca di Inter-Fiorentina

L’Inter a San Siro travolge 4-0 la Fiorentina e rimane a punteggio pieno. Dopo 24 minuti Marcus Thuram segna il suo primo gol da interista: colpo di testa vincente su cross dalla sinistra di Dimarco. Al 53’ Lautaro, su assist di Thuram, tira di destro e batte Christensen. Pochi minuti dopo, calcio di rigore per i nerazzurri per un fallo di Christensen su Thuram: al 58’ sul dischetto va Calhanoglu, che non sbaglia. Al 73’ segna ancora Lautaro: servito da Cuadrado, lascia partire un destro potente che fissa il risultato sul 4-0.

Il tabellino di Inter-Fiorentina 4-0 (GLI HIGHLIGHTS)

23' pt Thuram, 8' st e 28' st Lautaro Martinez, 13' st Calhanoglu (rigore)



INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries (25' st Cuadrado), Barella (14' st Frattesi), Calhanoglu (33' st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (25' st Carlos Augusto); Thuram (25' st Arnautovic), Lautaro Martinez. All.: S. Inzaghi



FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur (30' st Amatucci), Mandragora; Nico Gonzalez (10' st Infantino), Bonaventura (10' st Brekalo), Kouamé (1' st Sottil); Beltran (1' st Nzola). All.: Italiano



Ammoniti: Ranieri per gioco falloso, Barella e Italiano per proteste.