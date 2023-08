Masters 1000, Sinner batte Monfils e vola in semifinale Atp Toronto

Jannik Sinner è in semifinale del Masters 1000 di Toronto. L'altoatesino, numero 7 del mondo, ha battuto in tre set il francese Gael Monfils con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3, in due ore e 24 minuti. In semifinale dovrà vedersela con l’americano Tommy Paul che a sorpresa ha battuto lo spagnolo Alcaraz . ( IL DERBY CON MATTEO BERRETTINI )

La gara

Contro Monfils Sinner si è aggiudicato il primo set, il più equilibrato, con i servizi a lungo dominanti, in 45 minuti. Sembrava destinato a un match in discesa, poi un calo improvviso e la necessità di giocare anche il terzo set. A quel punto Sinner ha giocato un tennis più offensivo, ha ottenuto un break nel quarto game e non ha più permesso all’avversario di rientrare in partita, volando in semifinale.