MotoGp, a Bagnaia la Sprint di Barcellona: sfuma match point di Martin

Il campione del mondo precede al traguardo Bastianini sull'altra Ducati ufficiale. Lo spagnolo, sul terzo gradino del podio, perde la prima occasione per laurearsi campione del mondo. Ma domani, in gara, gli basteranno solo sette punti

Pecco Bagnaia ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Barcellona, mantenendo ancora viva una fiammella di speranza per la conquista del titolo MotoGp (GUARDA GLI HIGHLIGHTS). Il campione del mondo su Ducati ha preceduto l'altra rossa ufficiale di Enea Bastianini. Terzo il leader della classifica piloti Jorge Martin su Ducati Pramac, che ha così fallito il primo match point per laurearsi nuovo campione: a questo punto sarà decisiva la gara di domani, ultimo Gp della stagione. A Martin basteranno sette punti per conquistare il suo primo campionato del mondo nella classe regina.

Tra Martin e Bagnaia distacco ridotto a 19 punti

Grazie alla vittoria di oggi, Bagnaia ha guadagnato cinque punti sullo spagnolo. In attesa dell'ultimo e deciso Gran Premio della stagione domani al Montmelò il campione del mondo della Ducati è a -19 punti dal pilota della Ducati Pramac. "Oggi ho centrato l'obiettivo, domani dobbiamo ripetere quanto fatto oggi. Martin ha fatto un lavoro fantastico, domani vedremo", ha commentato a caldo Bagnaia dopo la bandiera a scacchi. Soddisfatto del podio da parte sua lo stesso Martin. "Credo di essere sulla strada giusta", ha detto, "cercheremo di chiudere il tutto domani, sono fiducioso"