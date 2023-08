Tennis, Sinner batte Berrettini a Toronto nel derby azzurro

Il derby azzurro

Da una parte c'è il sorriso di Sinner, che continua la sua avventura in terra canadese; dall'altra la voglia di rivincita di Berrettini, che sta cercando di risalire. Sinner ha bisogno di infrangere un tabù e sollevare un trofeo importante e si vede durante la gara. La partita è stata equilibrata per un set. L'altoatesino poi ha dilagato nel secondo. "È stata una partita difficile - ha detto Sinner - perché se anche non ci eravamo mai affrontati ci conosciamo bene". L'altoatesino allunga a 9-0 il parziale contro i connazionali: "Non è mai facile affrontare un italiano - ha proseguito - ma ho sempre cercato di entrare in campo come fosse una partita normale. Penso che in futuro ci saranno tanti derby perché l'Italia ha ottimi giovani e tante accademie con buoni allenatori".