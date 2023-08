4/11 ©Getty

Nell'estate del 1993 approda al Banfield per 160 000 dollari ed esordisce nella massima serie argentina, la Primera División. Qui comincia a indossare la maglia numero quattro che non abbanderà più per tutta la sua carriera (Nella foto il ritorno di Zanetti allo stadio del Banfield nel 2009 per una partita di beneficenza della sua Fondazione Pupi)