1/12 ©Ansa

Monza e Milan sono scesi in campo all'U-Power Stadium per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, in memoria dell’ex premier – ex presidente del club rossonero e fino alla morte proprietario della squadra brianzola - scomparso lo scorso 12 giugno

Trofeo Silvio Berlusconi, maglia speciale per la prima edizione