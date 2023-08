Cronaca

Legata al leader di Forza Italia dal 2020, ha 33 anni e nel marzo 2022 ha celebrato il suo amore con il Cavaliere con delle nozze non ufficiali

Marta Fascina nasce a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, il 9 gennaio 1990. In seguito, si trasferisce a Napoli dove conseguirà il diploma, prima di ottenere la laurea in lettere e filosofia alla Sapienza di Roma