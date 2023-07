Testamento Berlusconi, ecco come è stata ripartita l'eredità

5/8

Aver assegnato attraverso il testamento a Marina e Pier Silvio la maggioranza della holding di famiglia, così come sul resto del patrimonio, è chiaramente la via della continuità, della gestione delle attività storiche da parte di chi già è in azienda. Fininvest detiene infatti il 48,6% di Mfe-Mediaset (fino a circa il 50% dei diritti di voto), il 53,3% di Mondadori e il 30% di Banca Mediolanum.