Berlusconi, in vendita su eBay i cimeli del cavaliere

I prezzi

Gli autografi costano intorno ai 1.100 euro, musicassette e cd-rom con l'inno di Forza Italia sono molto più cari: tra i 1.800 e i 2.500 euro. Oltre ai gadget, come spille e adesivi, ci sono anche i vini: tra i più pregiati una bottiglia di Pinot Bianco "riserva speciale Silvio Berlusconi Terre Rosse Arcore", del 2006, che un inserzionista emiliano vende a 1.500 euro. La maggior parte degli inserzionisti sono italiani, da nord a sud dello stivale, ma c'è anche qualche annuncio di vendita proveniente dall'estero. In Germania, ad esempio, è in vendita una rivista con berlusconi in copertina, autografata dall'ex presidente di Forza Italia, a 899 euro.