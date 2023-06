Italia-Norvegia 0-1, gli Azzurrini sono fuori dagli Europei Under 21

Alla Cluj Arena un gol di Botheim elimina gli Azzurrini e regala i quarti alla Svizzera, che ha perso 4-1 contro la Francia ma si è qualificata seconda nel girone grazie a un gol in più nella classifica avulsa. Il tecnico Nicolato: "Amarezza? Abbiamo fatto fin qui un grande percorso. Le prestazioni non ci hanno ripagato dei punti che potevano portare: non è un'Italia da tre punti" ascolta articolo Condividi

Gli Azzurrini della Nazionale Under 21 non ce la fanno ad approdare ai quarti e sono fuori dagli Europei. La squadra di Nicolato, alla Cluj Arena, in Romania, ha perso contro la Norvegia 1-0. Contemporaneamente la Francia ha vinto 4-1 contro la Svizzera, che si è però qualificata seconda nel girone grazie a un gol in più nella classifica avulsa.

La cronaca di Italia-Norvegia Al 12' ci provano gli Azzurrini: cross perfetto di Bellanova ma Gnonto colpisce male di testa. Poco dopo chance di testa anche per Pellegri, il tiro termina larghissimo. Al 26' Norvegia pericolosa, Rovella anticipa in scivolata, poi Ricci sfiora il gol ma Daland salva. A pochi minuti dalla fine del primo tempo Italia vicina al vantaggio: cross di Bellanova, Tonali si inserisce sul primo palo, poi Gnonto prova a concludere e manca il pallone di un soffio. Nella ripresa ci prova Evjen, Carnesecchi para, ma al 65' Botheim segna e porta la Norvegia in vantaggio. Gli Azzurrini tentano di recuperare con Cambiaghi, ma la palla finisce di poco sopra la traversa. All'81' ancora un'occasione per l'Italia, sempre con Cambiaghi che però colpisce la traversa. La Norvegia cerca il raddoppio con Musa e Sahraoui, Carnesecchi salva. Al 94' il portiere dell'Atalanta respinge una punizione pericolosa dal limite dell'area: l'Italia prova la ripartenza, ma Tonali sbaglia il passaggio decisivo. La partita termina con la vittoria della Norvegia e gli Azzurrini sono fuori dall'Europeo Under 21. Il tabellino di Italia-Norvegia 0-1 65' Botheim ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini (dal 76′ Cancellieri); Bellanova (dal 71′ Cambiaso), Tonali, Rovella (dal 71′ Miretti), Ricci, Parisi; Gnonto (dal 61′ Cambiaghi), Pellegri (dal 61′ Colombo). All. Nicolato NORVEGIA (4-3-3): Klaesson; Sebulonsen, Heggheim, Daland, Wolfe; Hove, Kitolano, Evjen (dal 58′ Nusa); Jatta (dal 58′ Bobb), Botheim, Ceide (dal 69′ Sahraoui). All. Smerud leggi anche Europei U21, Uefa decide Var dai quarti dopo errori in Italia-Francia

Nicolato: "La mia ultima partita? Ne parleremo poi" "La mia ultima partita sulla panchina dell'Under 21? In questo momento non mi sembra il momento di parlare di me, lo faremo dopo...", ha detto Paolo Nicolato, tecnico dell'Under 21 a fine contratto, dopo l'eliminazione degli azzurrini. "Amarezza? Abbiamo fatto fin qui un grande percorso. Le prestazioni non ci hanno ripagato dei punti che potevano portare: non è un'Italia da tre punti".

leggi anche Europei Under 21, Italia-Svizzera 3-2: gli azzurrini vincono soffrendo