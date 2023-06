Europei Under 21, Italia-Svizzera 3-2: gli azzurrini vincono soffrendo

Reazione della nazionale di Nicolato nel secondo match del girone D della manifestazione in svolgimento in Georgia e Romania. Nel primo tempo segnano Pirola, Gnonto e Parisi, nella ripresa gli elvetici accorciano le distanze con Imeri e Amdouni, sfiorando la clamorosa rimonta. Con questa vittoria l’Italia torna in corsa per qualificarsi ai quarti

L'Italia batte la Svizzera 3-2 nel secondo match del girone D dell'Europeo Under 21, in svolgimento in Georgia e Romania. Una vittoria sofferta, per la nazionale di Nicolato che era addirittura in vantaggio di 3 gol a fine primo tempo e poi ha rischiato la clamorosa rimonta. Il risultato è decisivo e consente agli azzurrini di tornare in corsa per la qualificazione al prossimo turno, dopo la sconfitta all'esordio contro la Francia che aveva complicato il girone.

La cronaca della partita

Al sesto minuto Italia avanti con Pirola, pescato da Tonali su calcio piazzato. Passano pochi minuti e Bellanova da destra serve Gnonto che in due tempi batte il portiere svizzero. Al 30esimo la Svizzera colpisce una traversa ma nel recupero del primo tempo sono gli azzurrini a trovare il tris con Parisi: cross di Bellanova, errore di Blum nel rinvio e il terzino dell’Empoli realizza. La partita sembra chiusa ma a inizio ripresa la Svizzera accorcia con Imeri e pochi minuti dopo segna ancora con Amdouni. Entrambe le squadre sfiorano il gol in diverse occasioni ma il forcing finale degli elvetici non porta al pareggio. L’Italia vince 3-2 e resta in corsa per passare il turno.

Nicolato: "Usciti da un momento molto difficile"

"Un grande primo tempo dove potevamo fare anche più gol, poi abbiamo pagato nel secondo dove non abbiamo fatto una buona gara". Il tecnico dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato legge così la vittoria degli azzurrini contro la Svizzera. "Abbiamo cercato di contenere nella ripresa, ora dobbiamo riprendere le energie per la Norvegia. Ripartiamo così, intano ora abbiamo questi tre punti. Siamo usciti da un momento molto difficile e non era facile. Siamo molto contenti".