Marcello Lippi, oggi l’ex mister di Juve e Nazionale compie 75 anni

4/14 ©Ansa

LA CHIAMATA DELLA JUVENTUS – Alla Juventus manca il titolo dal 1986 e per sostituire Giovanni Trapattoni la triade Moggi-Giraudo-Bettega chiama Lippi nel 1994. Nonostante non venisse accreditata come pretendente al titolo, Lippi al primo anno vinse il campionato in modo quasi insperato. “Quando sono arrivato alla Juve l'Avvocato mi ha chiamato per darmi il benvenuto, poi non l'ho più sentito per sei mesi. Disse che la Ferrari aveva più possibilità di vincere il Mondiale che la Juve di vincere il campionato, a fine anno si scusò”, dichiarò in seguito Lippi

Gianni Agnelli, 20 anni fa moriva l'Avvocato. LA FOTOSTORIA