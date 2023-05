Serie A, Lecce-Spezia 0-0. Cremonese in B. Alle 15 Torino-Fiorentina

Sport

Il campionato inizia alla grande, con le vittorie per 5-2 in trasferta a Verona e 4-0 in casa contro il Monza, in cui si iniziano a vedere i primi lampi di Kvaratskhelia, che si rivelerà una delle più belle sorprese del panorama europeo. La marcia si blocca con i pareggi con Fiorentina e Lecce