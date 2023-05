Serie A, Cremonese-Bologna 1-5. Ora in campo Atalanta-Verona

Dopo la sconfitta odierna, i lombardi già in questo weekend, dopo le partite di Spezia e Verona, potrebbero aritmeticamente retrocedere in B. Alle 20.45 Milan-Sampdoria (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW)

Tre i match di oggi in Serie A. Il primo è stato quello tra Cremonese e Bologna, finito 1-5: i lombardi già in questo weekend, dopo le partite di Spezia e Verona, potrebbero quindi aritmeticamente retrocedere in B. Ora in campo Atalanta-Verona e poi alle 20.45 con Milan-Sampdoria (match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). In questa giornata, la Lega Serie A promuove una raccolta fondi a sostegno dell'Emilia Romagna ( LE NEWS IN DIRETTA SUL MALTEMPO ).

La cronaca di Cremonese-Bologna 1-5 (HIGHLIGHTS)

Parte meglio la squadra ospite che va in vantaggio al 14' con Arnautovic, poco dopo arriva il 2-0 di Ferguson e, allo scadere del primo tempo, il 3-0 di Posch. Al 60' arriva il calcio di rigore per la Cremonese: Valeri punisce il fallo di mano di Bonifazi in area di rigore, ma poi con l'intervento del Var cambia la decisione e il rigore viene annullato. Pochi minuti dopo, al 63', arriva il quarto pesantissimo gol del Bologna: splendida la palla di Moro che lancia in profondità. Orsolini bravo a saltare Carnesecchi e depositare a porta vuota. Ma non finisce qui: all' 80' ancora un gol per il Bologna con Sansone a segno. Al 91' guizzo della Cremonese che trova la rete con Ciofani. La Cremonese con questa sconfitta resta a quota 24, a -6 da Verona e Spezia. Se una delle due dovesse andare a punti in questa giornata, i grigiorossi sarebbero aritmeticamente retrocessi in Serie B.

Il tabellino di Cremonese-Bologna

13’ p.t. Arnautovic (B), 26’ p.t. Arnautovic (B), 45+1’ p.t. Posch (B), 17’ s.t. Orsolini (B), 35’ s.t. Sansone (B), 45+1' s.t. Ciofani (C)



Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola (31’ s.t. Felix), Chiriches (14’ s.t. Chiriches), Vasquez, Valeri; Meité, Castagnetti (25’ s.t. Quagliata); Pickel, Galdames (1’ s.t. Buonaiuto), Okereke; Tsadjout (1’ s.t. Ciofani). All. Ballardini.



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch (20’ s.t. De Silvestri), Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Dominguez (14’ s.t. Moro), Schouten (20’ s.t. Medel); Orsolini, Ferguson (14’ s.t. Aebischer), Barrow; Arnautovic (31’ s.t. Sansone). All. Thiago Motta.



Ammoniti: 29’ p.t. Orsolini (B), 41’ s.t. Ciofani (C)