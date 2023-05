Serie A, Sassuolo-Monza 1-2: la ribalta Pessina

La cronaca di Sassuolo-Monza

Al Mapei si inizia con un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna: i giocatori del Sassuolo scendono in campo con il lutto al braccio e sugli spalti è esposto uno striscione con scritto "Emilia-Romagna, il sole risorgerà". Il Sassuolo ci prova subito con Pinamonti, Bajrami e Berardi ma non trova il gol. A metà primo tempo il Var nega un rigore per i padroni di casa, inizialmente concesso per un fallo di mano di Sensi. Nel recupero i neroverdi guadagnano però un altro penalty per fallo di mano in area del Monza: calcia Berardi e segna il gol dell’1-0. Nella ripresa il Monza pareggia con un gol di Ciurria. All'81' ancora un check per un possibile fallo di mano in area di Ferrari ma il Var nega il rigore. Al 93' il Monza la ribalta e vince 2-1 grazie a un gol di Pessina.

Il tabellino di Sassuolo-Monza 1-2

45' + 6' (Rig.) Berardi (S), 60' Ciurria (M), 90' + 3' Pessina (M)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi (29' s.t. Zortea), Lopez, Henrique (24' s.t. Ferrari); Berardi (29' s.t. Thorstvedt), Pinamonti (18' s.t. Defrel), Bajrami (18' s.t. Ceide). All.: Dionisi

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola (9' s.t. Marlon); Ciurria, Sensi (9' s.t. Birindelli), Pessina, Carlos Augusto; Mota (32' s.t. Vignato); Caprari (9' s.t. Rovella), Petagna (42' s.t. Gytkjaer). All.: Palladino

Espulsi: Tressoldi (S) al 22' s.t. per doppia ammonizione

Ammoniti: Marì (M), Caprari (M), Tressoldi (S), Mota (M), Caldirola (M), Marlon (M)