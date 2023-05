Serie A, Salernitana-Atalanta 1-0. Ora Spezia-Milan 0-0. DIRETTA

Prosegue con altre tre partite la 35esima giornata di Serie A, iniziata venerdì sera con il pareggio fra Lazio e Lecce. Nel match delle 15 l'Atalanta ha perso 1-0 in casa della Salernitana. Alle 18 è iniziata Spezia-Milan, alle 20.45 l'Inter ospita a San Siro Il Sassuolo ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca di Salernitana-Atalanta (HIGHLIGHTS)

All'Arechi avvio equilibrato. Al 13' Pirola rischia l'autogol deviando un cross di Soppy. Poi Zapata cerca la porta due volte di testa. Nella ripresa errore di Dia che calcia alto davanti alla porta. Al 93' la sblocca Candreva che porta la Salernitana in vantaggio e decide una vittoria che avvicina in maniera decisiva la squadra alla salvezza. Si fa invece durissima la corsa all’Europa per l’Atalanta.

Il tabellino di Salernitana-Atalanta 1-0

90' + 3' Candreva

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Pirola; Mazzocchi (20' st Kastanos), Coulibaly, Vilhena (44' st Bohinen), Bradaric; Botheim (35' st Candreva), Dia; Piatek. All.: Paulo Sousa

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti (25' st Demiral), Scalvini; Soppy (3' st Okoli), De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic (1' st Hojlund); Zapata (20' st Muriel). All.: Gasperini

Ammoniti: Scalvini, Lovato, De Roon, Coulibaly per gioco scorretto