Lazio-Lecce 2-2. Video, gol e highlights della partita di Serie A

Dopo una settimana ricchissima di partite internazionali per le squadre italiane, è iniziata la 35esima giornata di Serie A: ad aprire il quartultimo turno è stata la Lazio, che allo Stadio Olimpico ha pareggiato 2 a 2 contro il Lecce. A decidere l’incontro sono state le reti di Immobile e Milinkovic-Savic per i biancocelesti e la doppietta di Oudin per i salentini. Un risultato che complica la corsa Champions per gli uomini di Sarri, per adesso ancora al terzo posto in attesa delle partite delle dirette concorrenti. Domani sono in programma altri tre incontri: alle 15 Salernitana-Atalanta, alle 18 Spezia-Milan e alle 20.45 Inter-Sassuolo. (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).