1/5 ©Ansa

Dopo la vittoria della Serie A e il tripudio in città, i tifosi attendono il rientro del Napoli a Castel Volturno per celebrare il trionfo della squadra. Calciatori e staff - dopo aver dormito a Udine all’indomani della partita Scudetto - sono partiti dall’aeroporto di Trieste per fare ritorno in Campania. (In foto: i tifosi a Castel Volturno)

Scudetto Napoli, azzurri campioni d’Italia per la terza volta. Esplode la festa