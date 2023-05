Scudetto Napoli 2023, il messaggio sul profilo Instagram di Maradona

Sull'account ufficiale di Maradona, vincitore dei primi due scudetti azzurri e morto tre anni fa è apparso un post per celebrare la clamorosa vittoria del Napoli: “Una nuova data da ricordare, una nuova gioia per la città, per la gente, per la storia. Grazie a tutti voi ragazzi! FORZA NAPOLI!”. Il messaggio è arricchito da un disegno del Diez che sale una scalinata di Napoli che porta le scritte dei nomi della rosa campione 2022/23.