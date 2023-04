E' partito dalla stazione di Montesanto a Napoli il Treno Azzurro con i tifosi in direzione Stadio Maradona. Il treno è in circolazione sulla ferrovia Cumana e, insieme al Bus Azzurro in servizio sulla linea Napoli-Monte di Procida, "accompagnerà i tifosi allo stadio in questa particolare giornata di festa sportiva", si sottolinea all'Eav