La 31esima giornata di Serie A prosegue oggi con cinque partite. Nella sfida delle 12.30 l’Inter ha giocato a Empoli e ha vinto 3-0. Ora in campo ci sono Monza-Fiorentina e Udinese-Cremonese. Alle 18 scendono in campo Milan e Lecce. Alle 20.45 il big match tra Juventus e Napoli. La giornata si è aperta venerdì con la vittoria del Verona sul Bologna. Poi le tre partite del sabato: successo della Salernitana sul Sassuolo per 3-0, Lazio sconfitta dal Torino all'Olimpico per 1-0, pari per 1-1 tra Sampdoria e Spezia. Si chiude lunedì con Atalanta-Roma alle 20.45 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).