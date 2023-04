Serie A, ora Lazio-Torino: 0-0. Salernitana-Sassuolo finita 3-0. LIVE

Sport

Al primo posto c'è il Barcellona di Xavi, out dalle coppe europee ma prima in classifica nella Liga. Il Camp Nou ha una capienza di 99.354 spettatori e la media è di 82.375

Per il secondo posto ci si sposta in Germania, in Bundesliga. Nello specifico alla Signal Induna Park, casa del Borussia Dortmund, secondo in campionato alle spalle del Bayern Monaco. Capienza di 81.365, media di 80.507