Immobile scrive all'autista del tram: "Brutto incidente, ti abbraccio"

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha deciso di scrivere un telegramma di auguri all'autista del tram, coinvolto con lui nell'incidente di domenica 16 aprile, per una pronta guarigione. Come riporta Il Messaggero , si tratta di un segnale di vicinanza per quanto accaduto. "Spero che al più presto ciò che è avvenuto diventi un brutto ricordo per tutti noi. Spero tu stia bene e ti auguro una pronta ripresa. Un abbraccio, Ciro Immobile", si legge nel telegramma inoltrato dal legale del calciatore, Erdis Doraci. L’avvocato incaricato di inoltrare anche la memoria agli uffici della polizia Municipale che sta indagando sullo schianto ( LE FOTO CON LE FIGLIE ).

La ricostruzione dei fatti

L’attaccante biancoceleste era al volante della sua Land Rover Defender con le due figlie quando si è scontrato con il tram. Il nodo che resta da sciogliere è quello della segnaletica verticale: sia l’autista sia il calciatore sostengono di essere passati con il verde. Mentre gli agenti del gruppo Prati, che hanno aperto il procedimento civile, stanno procedendo con la ricostruzione dell’incidente. Immobile ha riportato un trauma alla colonna vertebrale e una frattura di una costola. Le due bimbe invece, solo ferite lievi ma è stato necessario il ricovero di una notte in ospedale. Altre 11 persone - i passeggeri del tram - e il macchinista sono rimasti feriti, tutti in maniera lieve. L’ipotesi è che a causare l’incidente possa essere stato un malfunzionamento dell’impianto semaforico come hanno segnalato alcuni tassisti romani. Tre testimoni hanno raccontanto che il tram sarebbe passato con il rosso, ma non sono stati considerati attendibili dai vigili. Per due motivi: si sarebbero presentati solo due giorni dopo lo schianto. Ma soprattutto, avrebbero riportato una stessa ricostruzione. Intanto. gli agenti della Municipale hanno accertato subito anche che la telecamera di piazza delle Cinque Giornate non era in funzione domenica mattina. Ecco perché verranno analizzati i fotogrammi degli occhi elettronici attivi lungo la linea 19.