Ciro Immobile, ancora non chiara la dinamica: dubbi su tre testimoni

I vigili del gruppo Prati dicono che le persone che si sono presentate a distanza di due giorni a riferire dallo scontro che ha coinvolto un tram e il giocatore della Lazio non sono attendibili. Si tratta di tre persone che hanno detto che il semaforo era rosso quando il tram 19 è passato all’incrocio in piazza delle Cinque Giornate, tra Flaminio e Prati

Non cambia versione Ciro Immobile sulla dinamica dell'incidente in cui è stato coinvolto domenica a Roma. Il calciatore era in auto con due figlie quando si è verificato lo scontro: coinvolto un tram dell'Atac, il numero 19. Immobile ha detto subito e ha ribadito che il tram 19 era passato con il semaforo rosso, il conducente del tram invece ha dichiarato di essere passato con il verde e che la Land Rover del calciatore procedeva a grande velocità.



Nello scontro il calciatore ha riportato un trauma distorsivo alla colonna vertebrale. Ieri Immobile ha pubblicato uno scatto che lo ritrae con la famiglia: «Il peggio è passato», ha scritto. Il Comune di Roma ha confermato che il semaforo dell’incrocio funziona perfettamente.

La precisazione è arrivata dopo che secondo alcuni taxisti la lanterna aveva problemi da qualche tempo. Un altro testimone ha dichiarato: "Io ero fermo al semaforo. Ho visto la macchina che arrivava e andava addosso al tram. Era rosso? Dicono che lì è un altro semaforo. Non ci ho capito molto" . Secondo fonti investigative al momento non ci sono immagini dello scontro. L’unica telecamera che risulterebbe presente nella zona dove è avvenuto lo scontro tra i due mezzi era quella di Roma servizi, ma al momento dell’incidente non era accesa.