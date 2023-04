Roma, tram contro auto di Ciro Immobile: "frattura di una costola"

Paura stamattina per Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale di Roberto Mancini, campione d'Europa nel luglio 2021. Il capitano biancoceleste è stato coinvolto in un incidente a Roma. Il calciatore era in auto con due figlie quando si è verificato lo scontro: coinvolto un tram dell'Atac, il numero 19. Secondo una prima ricostruzione il tram sarebbe passato col rosso. Immobile è stato portato per accertamenti al Policlinico Gemelli insieme alla figlia più grande. La più piccola, invece, è stata trasportata al Bambino Gesù. L'attaccante ha “un trauma distorsivo della colonna vertebrale e una frattura composta dell'XI costola destra", ma sta bene. Questo il bollettino appena diffuso dal Policlinico.

La paura

"Ho soltanto un dolore al braccio", aveva detto il giocatore in piazza delle Cinque giornate a Prati subito dopo l’incidente stradale che l’ha visto coinvolto intorno alle 8:30. Il Suv, un Land Rover, che stava guidando è finito contro un tram dell'Atac a un incrocio. Un impatto molto violento: la parte anteriore della vettura è completamente distrutta, gli airbag sono esplosi. Anche il tram danneggiato per la forza dell’urto è sviato dai binari. Secondo una prima ricostruzione, all’interno il macchinista è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale in codice giallo all'Umberto I. Invcee, gli altri otto passeggeri, con escoriazioni, sono stati trasferiti in codice verde in vari ospedali della Capitale. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, 118 e polizia municipale per i rilievi del caso. Secondo alcuni ci sarebbe un problema nella sincronizzazione dei sistemi semafori all’incrocio. Sono in corso accertamenti da parte dei vigili urbani.