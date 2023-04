Serie A, Verona-Bologna 2-1: doppietta di Verdi

Sport

Cambia la classifica di Serie A: Juve terza, Milan e Inter fuori da CL

Con l’accoglimento del ricorso contro i 15 punti di penalizzazione - e in attesa di una nuova valutazione della giustizia della Federcalcio - gli uomini di Allegri sono adesso in terza posizione e in piena zona Champions League: a scivolare fuori dalla top 4 è il Milan, che adesso è quinto seguito a due punti di distanza dall’Inter

Il ricorso della Juventus contro la sentenza di 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze è stato accolto dal Collegio di garanzia Coni, che ha rinviato gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Nell’attesa che ciò avvenga, i bianconeri riottengono tutti i punti nella classifica di Serie A, che almeno per adesso cambia radicalmente

PRIMA POSIZIONE - NAPOLI (75 PUNTI). Non cambia la vetta della classifica, con gli uomini di Luciano Spalletti ancora lanciati verso la vittoria del campionato di Serie A