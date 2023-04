Inter, respinto il ricorso per Lukaku: salta la Juve in Coppa Italia

Niente da fare per l'attacante belga, espulso all'andata dopo l'esultanza seguita al gol del pari nerazzurro. Nel match di ritorno a San Siro non ci sarà

La Corte sportiva d’Appello ha respinto il ricorso dell’Inter per la squalifica di un turno comminata all'attaccante nerazzurro Romelu Lukaku in seguito all’espulsione contro la Juventus nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Il giocatore salterà, quindi, la semifinale di ritorno contro i bianconeri.

Il doppio cartellino giallo dopo il rigore del pari

Dopo la rete dell'1-1 siglata su calcio di rigore in pieno recupero, Big Rom aveva esultato con il consueto gesto a zittire il pubblico avversario, interpretato come provocatorio anche su spinta delle proteste bianconere (Cuadrado su tutti), dall'arbitro Massa. Già ammonito per un brutto fallo su Gatti, il bomber nerazzurro era stato espulso per doppia ammonizione.

Il reclamo dell'Inter contro l'espulsione

L'Inter aveva ritenuto di dover presentare reclamo contro il provvedimento del giudice sportivo in quanto la seconda ammonizione rifilata a Lukaku sarebbe arrivata in modo errato per un’esultanza già proposta dall’attaccante con la Nazionale e comunque come risposta del giocatore a degli insulti razzisti piovuti dagli spalti dell'Allianz Stadium. Un atteggiamento che aveva portato alla chiusura del settore, sentenza poi ribaltata proprio dalla Corte sportiva d'appello.