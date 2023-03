EL e ECL, Friburgo-Juventus 0-0. Sivasspor-Fiorentina 0-0. LIVE

I bianconeri affrontano il Friburgo, già sconfitto per 1 a 0 all’andata, nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. In Conference League, invece, la Viola sfida il Sivasspor dopo la vittoria per 1 a 0 nella prima partita. Alle 21 poi Az-Lazio (ECL) e Real Sociedad-Roma (EL)

Dopo la Champions League (GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE), in cui l’Italia è riuscita a portare fino ai quarti di finale ben tre squadre (Milan, Inter e Napoli), oggi è il giorno dei ritorni degli ottavi di finale di Europa League e Conference League. Adesso la Juventus affronta il Friburgo, forte della vittoria per 1 a 0 all’andata. In contemporanea, nella più giovane delle competizioni europee, la Fiorentina invece sfida il Sivasspor dovendo difendere il successo della prima partita per 1 a 0. Alle 21 poi scenderanno in campo la Lazio contro l’Az Alkmaar e la Roma contro la Real Sociedad.