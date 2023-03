Serie A, Lecce Torino 0-2. Alle 15 Cremonese-Fiorentina e Verona-Monza

La 26esima giornata di campionato prosegue con altre 5 partite. I granata vincono in trasferta nel lunch match. Ora altre due sfide. Alle 18 Roma in campo contro il Sassuolo, alle 20.45 la Juventus ospita la Sampdoria

Dopo le vittorie di Spezia, Udinese e Napoli e il pareggio fra Bologna e Lazio, la 26esima giornata di Serie A prosegue con altre 5 partite. Nel lunch match il Torino ha vinto 2-0 in trasferta sul campo del Lecce. Alle 15 tocca a Cremonese-Fiorentina e Verona-Monza. Alle 18 Roma in campo contro il Sassuolo, alle 20.45 la Juventus ospita la Sampdoria ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La giornata si chiude domani con Milan-Salernitana, in programma alle 20.45.

La cronaca di Lecce-Torino

leggi anche

Serie A, vincono Udinese e Napoli. Bologna-Lazio 0-0

Il Torino va in vantaggio al minuto 20: Miranchuk mette in mezzo sul secondo palo dove Singo si inserisce e segna. Passano solo due minuti e i granata raddoppiano. Stavolta è merito di Radonjic che dalla sinistra serve al centro Sanabria che realizza. Nella ripresa il Lecce ci prova ma non ha grandi occasioni per riaprire il match. La squadra di Juric vola provvisoriamente al settimo posto e sogna l'Europa.

Il tabellino di Lecce-Torino 0-2

Gol: nel pt 20' Singo, 23' Sanabria

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Blin, Hjulmand (8' st Maleh), Gonzalez (31' st Banda), Strefezza (41' st Persson Voelkerling), Ceesay (1' st Colombo), Di Francesco (1' st Oudin). All.: Baroni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Gravillon (35'st Djidji), Schuurs, Buongiorno, Singo (14' st Aina), Linetty (14' st Ricci), Ilic, Rodriguez (31' st Vojvoda), Miranchuk (35'st Adopo), Radonjic, Sanabria. All.: Juric

Ammoniti: Gonzalez, Buongiorno, Hjulmand, per gioco falloso, Ilic, Strefezza, Milinkovic Savic per comportamento regolare.