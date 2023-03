4/10 ©Getty

Il volto e le esultanze di Totò Schillaci tuttavia saranno sempre legate ai mondiali di Italia 90. Partito come riserva alle spalle di Carnevale, il suo ingresso con l'Austria si rivelerà decisivo e da lì in poi non si fermerà più, siglando 6 reti e diventando capocannoniere del torneo. L'Italia perderà ai rigori in semifinale contro l'Argentina di Maradona, ma quella nazionale e gli occhi spiritati di Totò rimarranno nell'immaginario collettivo di un'intera nazione